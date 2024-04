Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato così a Dazn nel post-partita contro il Torino: "Simone l'ha detto nelle precedenti interviste, siamo consapevoli che il primo anno ci siamo fatti portar via un qualcosa che dovevamo conquistare, quest'anno ci siamo ripagati di tutto. Divertendosi così, giocando così, il risultato dà ancora più valore al traguardo".

Dare spazio a chi ha giocato di meno era la giusta ricompensa.

"Oggi atmosfera da brividi, era giusto che la nostra gente vedesse coloro che hanno portato la squadra qui. Quest'anno sono stati importanti tutti, non possiamo parlare di rincalzi. Sarebbe riduttivo, sono giocatori che ci hanno spinto davvero in alto. La serietà della squadra è tanta. La premessa che devo fare è che io sono qui e fa capire che persona è Simone Inzaghi, che non ha cali di voce. Ha voluto mettermi in prima linea per farmi prendere i complimenti. Lavoriamo insieme da tanti anni, siamo uno staff rodato che lavora molto bene. Siamo convinti che questa squadra potrà lottare in alto ancora per tanto tempo. Gavettone? Pavard verrà punito severamente (ride, ndr)".

Questa squadra è una famiglia.

"Cerchiamo di creare il clima giusto, siamo stati fortunati ad avere ragazzi che si sono messi a disposizione del gruppo, è stato un piacere quotidiano andare a lavorare. Il piacere di condividere vari momenti è davvero tanto, ci siamo divertiti".

Avete tenuto la barra del timone dritta. La vera forza, la costruzione del lavoro risiede nel lavoro senza scuse.

"Simone forse ha assorbito anche troppe critiche, siamo l'Inter e abbiamo un valore riconosciuto da tutti. Dalle sconfitte dell'anno scorso è iniziata la cavalcata in Champions, che non è finita come avremmo voluto, ma è partita la cavalcata meravigliosa. Demone? Qualche giocatore ogni tanto la butta lì, il nostro condottiero ha tenuto la barra dritta nei momenti difficili. Siamo ripagati di tutto, ci gustiamo quello che abbiamo fatto nei due anni precedenti. La sconfitta ti rimane dentro, ora dovremo essere bravi a goderci questa passerella, che i ragazzi interpreranno in maniera seria".