"Lo scudetto della seconda stella è stato il trionfo di Inzaghi" sottolinea Tuttosport nell'edizione odierna, dove oltre a parlare di campo, dunque del Torino, si proietta anche al futuro dell'Inter e dell'allenatore del ventesimo scudetto. Inzaghi è passato nel giro di diciotto mesi "da vittima sacrificale per un’Inter discontinua e lontana anni luce dal Napoli, a eroe paragonabile ai grandi miti della panchina nerazzurra come Mourinho, Mancini, Trapattoni ed Herrera. Un Inzaghi confermato a più riprese dal presidente Zhang e l’ad Marotta e che presto firmerà il rinnovo di contratto che lo porterà a legarsi al club di Viale della Liberazione fino al 2027". Ma è anche un Inzaghi che vorrà anche alcune garanzie della società, come ad esempio quella di "non smontare la macchina assemblata in questa annata e che il progetto rimanga di alto livello, con la possibilità dunque non solo di confermarsi in campionato, ma pure di ritentare la scalata in Champions".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!