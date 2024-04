Nel pre partita di Inter-Torino, Davide Frattesi si è concesso ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: "Stimoli per oggi? Noi vogliamo vincere ogni partita, sarebbe un peccato fare brutte figure e falsare l'andamento del campionato. Per rispetto anche delle nostre avversarie".

"Un tatuaggio per celebrare la seconda stella? Di solito non mi piacciono i tatuaggi, per una cosa così importante però ho pensato ad una cosa. Non verrà bene perché me lo farà qualche mio compagno di squadra"