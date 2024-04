Sulla formazione dell'Inter made in Italy c'è lo zampino di Beppe Marotta. Da suo arrivo nel 2018, infatti, il dirigente varesino ha battuto forte sulla necessità di creare uno zoccolo azzurro che ha pian piano portato ad Appiano Bastoni (preso nel 2018 ma lasciato una stagione a Parma), Barella (2019), Darmian (2020), Dimarco (tornato da protagonista nel 2021), Acerbi (2022) e Frattesi, nell'ultima sessione estiva di mercato.

Un innesto a stagione che, come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport, ha contribuito a formare le fondamenta della Nazionale. Tutti e 6 hanno già prenotato un posto per Euro 2024 in Germania, anche se "l'unico che in linea teorica corre un minimo rischio è Acerbi - si legge -. Non per il recente infortunio che lo terrà fuori oggi, quanto per il caso Juan Jesus che, a caldo, lo aveva escluso dalla tourné azzurra negli Stati Uniti, a marzo".