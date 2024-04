Scudetto conquistato e tra un po' è festa nerazzurra, ma prima il Torino di Juric. Squadra che l'Inter ospita in questo lunch-match domenicale e match che Davide Frattesi presenta così a Inter TV.

Oggi ci sarà un San Siro caldissimo. Che accoglienza vi aspettate?

"Quella che ha sempre contraddistinto il nostro pubblico. Oggi sarà ancora di più ma dobbiamo soltanto ringraziarli per questo anno fantastico che ci hanno regalato".

Campionato già vinto ma cosa dovete fare in queste ultime giornate?

"Sicuramente provare a vincerle tutte come abbiamo fatto fino a questo momento in questa stagione. Anche noi giocatori che abbiamo giocato un pochino di meno abbiamo l’occasione per dimostrare il nostro valore. Sarà un bel finale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!