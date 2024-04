"La terrazza da cui stasera i giocatori dell’Inter ricambieranno il lunghissimo abbraccio del loro popolo dopo la sfilata con il doppio pullman scoperto ha un nome che è tutto un programma, per chi ha appena conquistato il ventesimo scudetto: Duomo 21". Comincia così il pezzo proposto oggi dal Corriere della Sera per presentare la festa scudetto che attende l'Inter, pronta a festeggiare per le vie di Milano in mezzo alla sua gente la conquista del ventesimo scudetto.

Prima della festa, però, bisognerà far parlare il campo: a parte due-tre eccezioni dovute a problemi fisici e squalifiche (Acerbi, Dimarco e Dumfries), Inzaghi oggi darà spazio ancora alla squadra migliore e poi nelle prossime quattro (ovvero Sassuolo, Frosinone e Verona in trasferta e Lazio in casa) allungherà il minutaggio dei vari Frattesi, Asllani, Buchanan e Bisseck.