Da Torino al Toro. Era il 3 giugno di un anno fa, quando all’Olimpico Grande Torino, l'Inter di Simone Inzaghi che viaggiava verso Istanbul, vinceva per 1-0 con l’ultimo gol in nerazzurro di Marcelo Brozovic, "uno abituato a fare male ai granata" ricorda Tuttosport che rimembra anche come quei tre punti ottenuti nel capoluogo torinese giovarono alla Beneamata per "blindare il terzo posto (quarto, ma la Juve fu penalizzata)" e la qualificazione in Champions League. Oggi, a quasi un anno da quel giorno, "i neo campioni d’Italia potranno raccogliere l’applauso dei propri tifosi: in un San Siro strapieno". Motivo per il quale l'allenatore nerazzurro, che vuole festeggiare lo scudetto con altri tre punti, inseguendo i 101 punti e (i 97 di Mancini del 2006-07), non ha voglia di abbassare la guardia e non a caso, "la squadra ieri sera è rimasta in ritiro ad Appiano e oggi giocherà la migliore Inter possibile". I tifosi nerazzurri dovranno fare a meno di vedere in campo Acerbi e Dimarco, dopo gli infortuni rimediati, e "rimpiazzati dai sostituti naturali, ovvero De Vrij e Carlos Augusto. Poi però dovrebbero esserci tutti, compreso Lautaro Martinez alla ricerca del gol che manca dal 28 febbraio".