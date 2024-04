Nel Torino che sfiderà oggi l'Inter a San Siro ci sarà il ritorno di Tameze a centrocampo al fianco di Ricci, con Ilic in panchina e Linetty out per squalifica. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, annunciando anche il ritorno di Lovato sul centrodestra in difesa. Sulla fascia sinistra resta invece vivo il ballottaggio tra Lazaro e Vojvoda: l'ex nerazzurro è in vantaggio. In attacco Vlasic e Sanabria insieme a Zapata.

La rosea ricorda anche che Juric ha portato a Milano anche tre talenti della Primavera: il trequartista Savva, il difensore Dellavalle e il centrocampista Silva.