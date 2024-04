"I festeggiamenti in grande stile si sono svolti al fischio finale del derby nelle catacombe, come le chiamiamo noi, di via Festa del Perdono. Noi della chat Inter-Nati ci siamo dati appuntamento per vedere la partita. Poi un giro in Duomo ce lo siamo fatti". Il racconto è di Enrico Bertolino, comico e conduttore di fede nerazzurra, intervistato nel giorno di Inter-Torino dall'edizione di Milano del Corriere della Sera.

E oggi?

"Mi sono mosso tardi e sono sprovvisto di biglietto per lo stadio: studio con attenzione la mappa del tour del bus e vado a salutare i ragazzi".

Si aspetta a livello di sfottò repliche alle celebrazioni milaniste di due anni fa?

"Noi finora siamo stati fin troppo gentili. Ibra due anni fa ha mandato messaggi offensivi a Calha, lui che a parte scudetti non ha vinto nulla. Ma oggi sarà la festa di tutti: dei dipendenti, dei magazzinieri, del terzo portiere! Viva Raffaele Di Gennaro".

L’artefice dell’impresa?

"Marotta e Ausilio sono campioni di nozze con i fichi secchi: riconoscono il valore di un giocatore e la sua indole umana. L’aver mantenuto i rapporti con Thuram dopo il grave infortunio del 2021 ha consentito di vincere la concorrenza del Milan".

I suoi Oscar della stagione?

"Dimarco per l’interismo, Calha per l’abnegazione, Mkhitaryan per la longevità: avrà preso una pillola ecuadoregna miracolosa".