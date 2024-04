È Carlos Augusto uno dei primi protagonisti di Inter-Torino a presentarsi davanti alle telecamere di DAZN. "Immaginavo di arrivare in una squadra vincente, abbiamo vinto lo scudetto nel derby e la Supercoppa. Sono troppo felice, ora approfittiamo della piazza piena".

O da braccetto o da esterno, sei molto duttile. Dove vi mette Inzaghi voi state. Ma che lavoro ha fatto su di voi?

"Noi siamo tutti pronti indipendentemente dal ruolo, conosciamo i meccanismi. E' una fortuna poter essere impiegato in due ruoli, così posso aiutare la squadra. Io sono sempre pronto".



Sei carico per la festa?

"Non ho idea è la prima volta, la giornata è lunga. Ma siamo prontissimi, sarà una lunga festa".



Hai portato la macchina fotografica?

"Ho fatto delle foto nel giorno del derby. E' nel mio zaino, scatterò alcune foto al Duomo. La più bella? Aspetto a svilupparle e poi sceglierò la più bella".

Un tatuaggio celebrativo?

"Non so, vediamo magari in vacanza quando torno in Brasile".