"Iconico e talentuoso", come lo ha definito l'Inter, Walter Zenga "è stato uno dei migliori calciatori della sua generazione". L'uomo ragno compie oggi 64 anni, e "nei suoi dodici anni in nerazzurro, dal 1982 al 1994, Walter è stato l'assoluto idolo dei tifosi interisti grazie al suo talento, al suo carisma e al suo senso di appartenenza". Così il club meneghino ha augurato buon compleanno alla leggenda nerazzurra, "prototipo dell'Interista DOC e uno dei calciatori che ha incarnato nel migliore dei modi il DNA nerazzurro, diventando un idolo dei tifosi interisti anche per queste sue citazioni". Tanti aguri Walter.

