Ulteriori dettagli sulla giornata di domani vengono svelati dalla Gazzetta dello Sport: prima dell'ingresso in campo di Inter e Torino ci sarà una maxi coreografia tricolore che coinvolgerà con cartoncini tutto l'impianto. In tribuna ci saranno diverse guest star, da Matilde Gioli a Tananai fino ad Amadeus. Possibile che venga diffusa dagli altoparlanti di San Siro 'Ho Fatto Un Sogno', la nuova canzone scritta per l'Inter da Tananai, Madame e Rose Villain.