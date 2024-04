Dopo aver strappato lo scudetto nel derby contro il Milan, l'Inter vuole festeggiare con una vittoria anche davanti ai suoi tifosi. Ecco perché Inzaghi non rinuncerà all'undici tipo, eccezion fatta per gli acciaccati Acerbi e Dimarco.

In attacco, conferma il Corriere dello Sport, troverà quindi conferma la coppia Thuram-Lautaro. Il Toro è il più affamato di gol (manca dal match con l’Atalanta del 28 febbraio) e l'obiettivo del finale di stagione resta raggiungere quota 30 gol complessivi: al traguardo ne mancano 4, considerando i 23 in campionato, i 2 in Champions e la rete in Supercoppa. Con altri 3 centri supererebbe il suo primato di 28. Anche il francese, fresco del gol scudettonel derby, punta a migliorarsi: l’obiettivo è pareggiare o superare i 13 centri realizzati nell’ultima Bundesliga con il Borussia Mönchengladbach. E gli manca un solo gol.

E poi ci sono i record di squadra. Vincendo tutte le prossime cinque gare, infatti, l'Inter potrebbe arrivare alla tripla cifra a 101 punti e superare i 97 che la squadra di Mancini mise assieme nel 2006/07. C'è poi l'obiettivo della miglior difesa in assoluto (la Juve incassò 20 reti nel 2011/12 e nel 2015/16, l'Inter ora è a 18) e il record di successi in trasferta: le vittorie sui campi di Sassuolo, Frosinone e Verona potrebbe portare le vittorie a 17, meglio dei 16 del Milan nel 2020/21.