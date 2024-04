Alessandro Antonello, collegato da Piazza Duomo, mostra tutta la sua soddisfazione per il grande traguardo tagliato dall'Inter: "Che dire, stasera veramente la festa degli interisti per noi dietro le quinte vedere questa grande folla ripaga di tutto il lavoro fatto in questi anni. Grande gioia non solo per noi ma per tutto il popolo interista. Il mio percorso all'Inter è nato nove anni fa, abbiamo impostato fondamenta del lavoro portato avanti in questi anni. Marotta ha dato slancio ai risultati sportivi, abbiamo aiutato da dietro le quinte. Raggiunti risultati che mancavano da tempo".

Come si coniugano ambizioni e sostenibilità?

"Sostenibilità e performance sportiva devono coesistere ma non penalizzare il percorso della società. Abbiamo dimostrato che i risultati si possono ottenere mantenendo la sostenibilità, si può costruire qualcosa di importante e sognare in grande ma la sostenibilità deve essere imprenscidibile. Però i sogni non possono mancare".

Stadio?

"Con una piazza come stasera non basta uno stadio, ne servirebbero 3. Infrastruttura moderna è imprescindibile, Milano merita un impianto moderno. Stiamo lavorando su più fronti, uno è quello più sotto controllo cioè quello su Rozzano. Attendiamo valutazione Webuild su San Siro, ci serve un impianto all'avanguardia e moderno che garantisce introiti importanti da reinvestire nella squadra. Indipendentemente dal futuro del club lavoriamo al nuovo stadio".

Lavorare e festeggiare con Zhang lontano è stato difficile?

"No, Zhang ha dato ampie deleghe a noi manager, è una fortuna avere presidente che ci lascia lavorare. Non è difficile, è solo un piacere. L'unico dispiacere è che non sia qui ma ci raggiungerà presto. L'unica cosa difficile stasera è trattenere le emozioni".

Simone lo tiene a bada Marotta?

"E' una grande persona, intelligenza superiore alla media. Ha capito la situazione aziendale e ci ha aiutato a raggiungere risultati importanti garantendo sostenibilità. Non è difficile da gestire, ha le sue esigenze ma c'è stata sintonia fin da subito".

Novità rifinanziamento?

"Si, la notizia che voglio dare è di stare tranquilli perché la gestione del club è solida. Sono in corso le negoziazioni, non vedo nessuna criticità. Stasera è giusto pensare a festeggiare".