Probabilmente, è lui il vero uomo scudetto. Parliamo di Simone Inzaghi, il demiurgo di una creatura capace di stravincere lo scudetto, il 20esimo della storia dell'Inter, che al termine della gara col Torino è stato festeggiato dai suoi giocatori in mezzo al campo. Il tecnico piacentino, come tradizione impone in questi casi, è stato lanciato verso il cielo di Milano dal gruppo neo campione d'Italia. "Higher and higher", ha scritto il club milanese sui social postando il video.