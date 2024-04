Non sono mancate neanche oggi, in occasione di Inter-Torino, le polemiche arbitri sui social per la decisione di Maria Sole Ferrieri Caputi di espellere Adrien Tameze, dopo consulto col Var, che ha cambiato l'andamento del match di San Siro. Polemiche che Enrico Mentana ha condannato con un post scritto sul suo profilo Facebook: "Sui social potrete leggere migliaia di frustrati, della vita prima ancora che dello sport, offendere pesantemente l'arbitra di Inter-Torino, solo perché donna, con la scusa di una espulsione contestata - ha scritto il giornalista - Scusa peraltro smaccatamente menzognera, dato che la direttrice di gara aveva solo ammonito il calciatore, poi espulso su richiamo del Var. Poveri fessi, che inevitabilmente spunteranno fuori anche sotto questo post. Arbitra, non ti curar di lor".