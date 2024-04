Dopo un anno all’Inter, "frenato da abbondante e nobile concorrenza, Raoul Bellanova è arrivato al Torino mordendo il freno, con la voglia di emergere definitivamente compiendo il balzo dal nerazzurro all’azzurro" e a quasi un anno dall'addio alla squadra con la quale ha vissuto e realizzato così giovane il sogno di giocare una finale di Champions League, l'ex Cagliari ha percorso la "via granata, scendendo lungo la fascia destra di una squadra allenata da Juric". Il tecnico croato nella sua crescita ha avuto un ruolo non indifferente, e dopo qualche tempo di 'assestamento' l'intesa è arrivata, sino a trovare "una sintesi che ha premiato entrambi".

"Indubbiamente il suo è stato un acquisto azzeccato, da parte di Cairo e Vagnati" scrive con orgoglio il quotidiano torinese Tuttosport che ricorda come in estate i granata, per accaparrarsi il suo cartellino, abbiano dovuto lottare proprio contro l’Inter per acquistarlo dal club sardo. Oggi l'esterno di Rho "è forse il migliore tra gli italiani, ma il percorso è ancora lungo. E passa anche dall’affrontare e superare esami come quelli di San Siro", dove oggi Bellanova "se la vedrà con un’Inter magari leggermente intontita dalla festa scudetto, ma che avrà anche una gran voglia di celebrare al meglio il trofeo davanti alla propria tifoseria".