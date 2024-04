Sono arrivati elogi anche per Alexis Sanchez da parte di Massimiliano Farris, protagonista nella sala conferenze di San Siro dopo Inter-Torino 2-0. A precisa domanda di un giornalista cileno, il vice di Simone Inzaghi ha sottolineato l'importanza del Nino Maravilla in campo e nelle dinamiche di spogliatoio per la conquista dello scudetto della seconda stella: "Se parlassi di Sanchez come giocatore, faremmo ridere. La carriera parla per lui. Ma Alexis è un uomo fantastico, ha dato consigli ed è stato determinante quando è stato chiamato. Disegna calcio, è stato divertente lavorare con lui. Non so quale sia il suo futuro ma sono certo che farà molto bene".