De Vrij al posto di Acerbi, Carlos Augusto al posto di Dimarco. Anche secondo il Corriere dello Sport dovrebbero essere questi gli unici due cambi di formazione dell'Inter rispetto al derby-scudetto vinto con il Milan. Rinviato quindi il debutto dal primo minuto di Buchanan.

Contro il Torino Inzaghi non ha intenzione di fare stravolgimenti e di affidarsi ad un turnover più massiccio, almeno a questo giro, anche se ci sono comunque un paio di dubbi da sciogliere a centrocampo: in mediana l’unico certo di una maglia dal 1' è Barella, mentre Asllani e Frattesi insidiano Calhanoglu e Mkhitaryan, favoriti comunque per un posto dal 1'.