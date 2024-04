Quest'anno non ha potuto dare un grande contributo alla causa nerazzurra, però Juan Cuadrado è regolarmente presente sul pullman scoperto che in queste ore sta percorrendo le strade di Milano per festeggiare il ventesimo Scudetto. L'esterno colombiano ha pubblicato una foto con un paio di occhiali a forma di stella, riferimento alla seconda stella conquistata in questi giorni dalla sua Inter.