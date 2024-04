La seconda stella dell'Inter arriva fino in Cina, in particolar modo a Nanchino, casa di Suning. Il centro di Xinjiekou, Oriental Flood, Century Plaza, Suning Plaza e Phoenix Plaza sono stati abbelliti con le celebrazioni per il ventesimo scudetto dell'Inter. Immagini che si trovano anche nel centro commerciale di Suning: tutta la città è stata tappezzata di nerazzurro per l'occasione.

Celebrazioni anche a Shangahi. All'interno del Suning Bellagio sono in corso i preparativi per la festa di domani alla quale è prevista anche la presenza di Steven Zhang.