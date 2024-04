Raggiunto da Sky Sport nel giorno di Inter-Torino, Nicola Savino torna a raccontare le sue emozioni sullo scudetto vinto dai nerazzurri nel derby in collegamento da Roma: "Perché non sono a Milano e cosa ci faccio a Roma? Impegni di lavoro top secret, infatti lunedì scorso c'era un motivo in più per sperare nella vittoria nel derby. Per me era meglio vincerlo lì, come poi è stato. Per fortuna abbiamo vinto nel derby", dice il conduttore radiofonico e televisivo interista.

"Mi è spiaciuto che Pioli non abbia fatto i complimenti all'Inter - aggiunge -. Mi è sempre sembrata una persona carina, ma un po' mi è dispiaciuto. Questa è una scivolata in fatto di fair play. Lo scudetto? Il mio sondaggista Livio Gigliuto è molto juventino e a gennaio, quando non era chiara la situazione, ha lanciato un sondaggio dicendo che l'Inter avrebbe vinto. Credo di essermi dato la più grande ravanata della storia delle ravanate".