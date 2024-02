Il Cagliari chiude il mercato invernale con un doppio colpo per difesa e attacco. Dopo lo sbarco in Sardegna di Yerry Mina, i sardi annunciano anche l'arrivo di Gianluca Gaetano: il classe 2000 arriva dal Napoli in prestito sino al termine della stagione.

✍ Gianluca Gaetano si trasferisce dal Napoli in prestito sino al termine della stagione 2023-24.



Benvenuto in rossoblù, Gianluca!



Il comunicato ➡️ https://t.co/d0uM78i9Ek pic.twitter.com/mdOQTU2qfA — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 1, 2024