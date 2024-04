Con lo Scudetto già in tasca, l'entusiasmo dei tifosi interisti è persino aumentato. Nonostante il recente cambio di data e orario che ha creato inevitabilmente qualche problema a chi abita lontano da Milano, per Inter-Torino si registra ancora una volta una massiccia presenza di pubblico. Nello specifico, come comunicato dalla società, gli spettatori presenti sono 71.686.