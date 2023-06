L'Arabia Saudita è pronta a pescare nuovamente nel mercato europeo, avendo in canna un altro colpo: l'Al-Ahli, infatti, potrebbe presto completare l'acquisto di Roberto Firmino, attaccante brasiliano che si è svincolato dal Liverpool. Secondo il giornalista Ben Jacobs, i colloqui tra le parti sono stati molto positivi nelle ultime 48 ore, tanto che il club saudita sta spingendo per fargli firmare un contratto monstre da oltre 25 milioni di di euro, con altri bonus e opportunità di guadagno in più, già in questa settimana.