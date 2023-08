Non solo Arabia e Juventus alla finestra per Romelu Lukaku. L'attaccante belga, dopo il fattaccio con l'Inter, è ancora in attesa di scrivere il suo futuro. Con la Juventus in testa e la certezza di non voler tornare a Stamford Bridge, su Big Rom si apre un nuovo scenario: quello spagnolo che porterebbe al Real Madrid.

A svelarlo è il quotidiano catalano SPORT che fa sapere come i Blancos, dopo aver salutato Benzema, siano ancora alla ricerca di un degno sostituto e, vista la situazione di stallo per Mbappé, hanno mostrato parecchio interesse nei confronti del classe 1993. Il Chelsea ha dato la disponibilità a cederlo per una cifra intorno ai 40 milioni di euro, ma i madrileni, seppur con tutte le carte in regola per affondare il colpo, al momento temporeggiano: la priorità assoluta resta la stella del PSG, priorità gerarchica che mette Lukaku, sempre più disilluso per la causa Juventus a giudicare dalle complessità economiche dell'operazione, nella condizione di dover attendere ancora. "La formula del prestito potrebbe essere la più fattibile se il Madrid decidesse di puntare su Lukaku come centravanti: con o senza opzione di acquisto, anche il Chelsea sarebbe disposto a far partire il giocatore" chiosa il giornale spagnolo.