Sì è chiusa stamattina la telenovela di mercato relativa al futuro di Tanner Tessmann, centrocampista statunitense che nelle scorse settimane sembrava sul punto di trasferirsi prima all'Inter e poi alla Fiorentina. Come rivelato dall'Équipe, il Lione ha concordato con il Venezia di acquistare il cartellino del giocatore per 6 milioni di euro, oltre a concedere ai lagunari una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Domani o lunedì, l'ex Dallas svolgerà la visite mediche di rito prima di firmare un contratto di 5 anni.