Piccola soddisfazione last minute per Marko Aranautovic, votato come migliore in campo a Verona dai lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, l'ultimo di questa stagione. L'austriaco ha preceduto sul podio Davide Frattesi e l'esordiente Raffaele Di Gennaro. Ecco pertanto le classifiche di turno e generale del premio.

Audero 0.32%

Bisseck 3.83%

Acerbi 0.32%

Carlos Augusto 0.96%

Dumfries 0%

Frattesi 18.72%

Calhanoglu 2.77%

Barella 2.13%

Dimarco 0.32%

Thuram 1.06%

Arnautovic 49.15%

Cuadrado 0.21%

Buchanan 2.66%

Sanchez 3.94%

Asllani 0.32%

Di Gennaro 13.30%

CLASSIFICA DOPO 49 GIORNATE:

LAUTARO MARTINEZ 63 PT.

MARCUS THURAM 58 PT.

NICOLO' BARELLA 43 PT.

YANN SOMMER E HAKAN CALHANOGLU 31 PT.

BENJAMIN PAVARD 26 PT:

DAVIDE FRATTESI 25 pt.

HENRIKH MKHITARYAN 21 PT.

FEDERICO DIMARCO 15 PT.

MARKO ARNAUTOVIC, ALESSANDRO BASTONI E YANN BISSECK 14 PT.

CARLOS AUGUSTO 13 PT.

DENZEL DUMFRIES 11 PT.

MATTEO DARMIAN 9 PT.

ALEXIS SANCHEZ 8 PT.

TAJON BUCHANAN 6 PT.

KRISTJAN ASLLANI E STEFAN DE VRIJ 5 PT.

FRANCESCO ACERBI 4 PT.

RAFFAELE DI GENNARO 3 PT.