Pochi dubbi per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Monza-Inter. Il migliore in campo è stato Lautaro Martinez, senza particolari contendenti. Pochi punti percentuali infatti per gli altri due giocatori che completano il podio, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni. A seguire la classifica di giornata.

Onana 4.21%

Skriniar 1.49%

Acerbi 2.97%

Bastoni 7.67%

Darmian 12.13%

Barella 2.72%

Calhanoglu 1.24%

Mkhitaryan 3.09%

Dimarco 1.86%

Dzeko 0.87%

Martinez 53.71%

Lukaku 3.59%

Gagliardini 2.10%

Asllani 0.74%

Gosens 0.87%

Dumfries 0.74%