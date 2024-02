Nel rotondo 4-0 del Via del Mare contro il Lecce, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore in campo è stato il capitano Lautaro Martinez, che ha anticipato di poco sul gradino più alto del podio Davide Frattesi. Terzo posto per Alexis Sanchez. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio.

Audero 0.29%

Bisseck 1.81%

De Vrij 9.86%

Carlos Augusto 1.71%

Dumfries 0.24%

Frattesi 26.51%

Asllani 6.88%

Mkhitaryan 0.34%

Dimarco 0.34%

Martinez 28.76%

Sanchez 14.55%

Barella 0.39%

Arnautovic 0.20%

Klaassen 5.96%

Akinsanmiro 1.66%

Buchanan 0.49%



CLASSIFICA DOPO 34 GIORNATE:

LAUTARO MARTINEZ 58 PT.

MARCUS THURAM 53 PT.

HAKAN CALHANOGLU 25 PT.

NICOLO' BARELLA 22 PT.

YANN SOMMER 21 PT.

HENRIKH MKHITARYAN 17 PT.

BENJAMIN PAVARD 15 PT.

DAVIDE FRATTESI 14 PT.

CARLOS AUGUSTO E FEDERICO DIMARCO 13 PT.

DENZEL DUMFRIES 10 PT.

MARKO ARNAUTOVIC E YANN BISSECK 9 PT.

STEFAN DE VRIJ E ALESSANDRO BASTONI 5 PT.

FRANCESCO ACERBI E MATTEO DARMIAN 4 PT.

ALEXIS SANCHEZ 2 PT.

KRISTJAN ASLLANI 1 PT.