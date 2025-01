MVP per la Lega Serie A, MVP anche per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro dopo Lecce-Inter. Davide Frattesi ha vissuto una serata molto positiva al Via del Mare, ottenendo anche il gradino più alto del podio davanti, anche se di poco, a Lautaro Martinez. Terzo posto per Marcus Thuram, che resiste al vertice della classifica. A seguire le graduatorie di turno e generale del premio.

Sommer 1.75%

Darmian 0.24%

De Vrij 1.43%

Bastoni 1.67%

Dumfries 3.74%

Frattesi 38.08%

Zielinski 1.75%

Mkhitaryan 0.24%

Carlos Augusto 0.24%

Martinez 35.53%

Thuram 13.59%

Bisseck 0.24%

Taremi 0.72%

Barella 0.32%

Buchanan 0.16%

Asllani 0.32%

CLASSIFICA DOPO 31 GIORNATE:

THURAM 38 PT.

BARELLA 30 PT.

MARTINEZ E DUMFRIES 27 PT.

FRATTESI, DE VRIJ E ZIELINSKI 14 PT.

BASTONI, DIMARCO E CALHANOGLU 13 PT.

TAREMI 11 PT.

MKHITARYAN 9 PT.

BISSECK 8 PT.

SOMMER 7 PT.

CARLOS AUGUSTO, DARMIAN E ARNAUTOVIC 6 PT.

ASLLANI, CORREA E ACERBI 5 PT.

PAVARD 1 PT.