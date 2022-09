Pochi dubbi per i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro relativo a Inter-Torino. Il migliore in campo è stato Samir Handanovic, che ha mantenuto a zero la casella delle reti dei granata. Sul podio si piazza bene Lautaro Martinez, secondo mentre Marcelo Brozovic ottiene il terzo posto. A seguire l'esito del sondaggio.

Handanovic 51.36%

Skriniar 0.12%

De Vrij 0.06%

Dimarco 0.29%

Dumfries 0.12%

Barella 2.02%

Brozovic 7.98%

Calhanoglu 2.20%

Darmian 0.46%

Martinez 31.93%

Dzeko 0.23%

Mkhitaryan 0.40%

Bellanova 2.26%

Bastoni 0.17%

Correa 0.12%

Gosens 0.29%