Non è andata affatto bene all'Inter contro l'Empoli, partita in cui gli episodi sono stati praticamente tutti contrari. Nella sconfitta contro i toscani, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro, il migliore è stato Kristjan Asllani. Secondo posto per Matteo Darmian, terzo per Federico Dimarco. A seguire le classifiche di giornata e generale del premio.

Onana 1.81%

Skriniar 4.79%

De Vrij 2.56%

Bastoni 1.38%

Darmian 14.91%

Barella 4.47%

Calhanoglu 8.31%

Mkhitaryan 0.75%

Dimarco 11.08%

Correa 2.02%

Martinez 3.09%

Bellanova 3.94%

Dzeko 5.43%

Asllani 33.44%

Gosens 1.17%

Lukaku 0.85%