Prima partita ufficiale dell'Inter e prime votazioni per il Pallone d'Oro Nerazzurro. Secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio in merito a Genoa-Inter, il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Marcus Thuram, autore di una doppietta. Al secondo posto Nicolò Barella, mentre chiude il podio Yann Bisseck. Ecco pertanto risultati e classifica del premio all'inizio dell'edizione 2024/25.

Sommer 1.25%

Bisseck 4.31%

Acerbi 0.07%

Bastoni 0.21%

Darmian 0%

Barella 4.73%

Calhanoglu 0.35%

Mkhitaryan 0.14%

Dimarco 0.14%

Martinez 0.35%

Thuram 83.58%

Frattesi 3.27%

Dumfries 0.07%

Carlos Augusto 0.28%

Taremi 0.56%

Asllani 0.70%



CLASSIFICA DOPO UNA GIORNATA

THURAM 5 PT.

BARELLA 3 PT.

BISSECK 1 PT.