L'Inter Under 18 di Benito Carbone vince una partita sull'ottovolante contro il Monza. I nerazzurri si impongono per 3-2 contro i giovani brianzoli al termine di un match dall'andamento clamoroso, che ha visto l'Inter portarsi avanti sul 2-0 coi gol, arrivati a cavallo tra primo e secondo tempo, firmati da Andrija Vukoje prima e da Dominik Kartelo poi; per poi subire la rimonta della squadra biancorossa firmata da Carlo Caprotti, autore di una doppietta.

A risolvere la questione ci pensa il bomber Anas El Mahboubi, che a due minuti dalla fine del match mette la zampata per il risultato definitivo. Con questo successo, l'Inter di Carbone si porta al quarto posto solitario in classifica, con tre punti di vantaggio sul Genoa e va a meno cinque dal Torino.