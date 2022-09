Un pari in rimonta a Sesto San Giovanni contro l'Inter campione d'Italia che soddisfa Salvatore Bocchetti, tecnico del Verona Primavera, che dopo la partita coi nerazzurri ha parlato così ai canali ufficiali del club scaligero: "All’inizio eravamo un po’ intimoriti, quasi sotto tono, infatti abbiamo avuto un approccio non da Hellas. Poi però è arrivata la reazione e mi è piaciuta. Nel finale potevamo portare a casa anche qualcosa in più, ma sono contento per i ragazzi, se lo meritano. Il secondo pareggio in rimonta di fila indica che dobbiamo lavorare tanto sul fattore psicologico, nel bene e nel male. Quando affrontiamo squadre blasonate forse paghiamo un po’ lo scotto a inizio gara, però finiamo in crescendo e questo significa che i ragazzi non mollano mai".