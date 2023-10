C'è una lite con un compagno di squadra, sfociata in un gesto violento, alla base della decisione del tecnico di Carmine Nunziata, ct dell'Under 21, di cacciare dal ritiro azzurro Marco Nasti. Stando a quanto risulta all'ANSA, l'attaccante del Bari avrebbe colpito con un pugno Matteo Ruggeri dell'Atalanta, provocandogli una sospetta frattura del setto nasale. "Ruggeri è tornato a Bergamo per curarsi e a Nasti non sono bastate le scuse subito presentate ad evitare il provvedimento di esclusione dal gruppo degli azzurrini", scrive l'agenzia di stampa.