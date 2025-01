Un movimento in uscita per quel che riguarda il settore giovanile dell'Inter, anticipato nei giorni scorsi, è ora ufficiale: saluta Milano per accasarsi al Frosinone il difensore Alessandro Luchetti, classe 2007. L'operazione per il passaggio del giocatore in Ciociaria è a titolo definitivo: Luchetti andrà a rinforzare la Primavera gialloazzurra, allenata da Emanuele Pesoli.

L'annuncio è stato dal Frosinone tramite la propria pagina Instagram dedicata alle giovanili. Fino a questo momento, Luchetti aveva giocato dieci partite con la squadra Under 18 dell'Inter, sotto la guida di Benito Carbone.