Il nuovo ciclo della Nazionale italiana Under 21 si apre oggi, alle 16, in Lettonia, dove gli azzurrini sono arrivati per sfidare i padroni di casa nella sfida di debutto del girone di qualificazione all'Europeo 2025, in programma in Slovacchia. Per la sua prima da ct, Carmine Nunziata ha deciso di puntare su due giocatori di proprietà dell'Inter, schierandoli nell'11 titolare: si tratta di Mattia Zanotti e Gaetano Oristanio, che in questa stagione sono andati a giocare in prestito rispettivamente San Gallo e al Cagliari. Panchina, invece, per Pio Esposito.