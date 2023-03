Weekend amaro per i ragazzi del Settore Giovanile dell'Inter. Cadono l'U19 femminile, l'U16 e l'U15 femminile, mentre passano in trasferta l'U18 e l'U17 femminile. Pareggio, incece, per l'U15. Di seguito, tutti i risultati nel dettaglio:

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 19 marzo, ore 14:30 - Campionato, 19ª giornata Juventus-INTER 4-0

UNDER 18

Sabato 18 marzo, ore 10:30 - Campionato, 20ª giornata Cagliari-INTER 0-3

Marcatori: Berenbruch 20', Vedovati 24', Spinaccè 50'.