In vista della sfida contro l'Inter, in programma per domenica alle 15.00, Alfonso Sepe, calciatore della Sampdoria Primavera, intervistato dai canali ufficiali del club doriano ha, tra le altre cose, risposto a proposito della sfida contro i ragazzi di Chivu: "Ogni anno è diverso: ci troviamo a giocarci tutto contro l’Inter per merito nostro. Non dobbiamo fermarci, dobbiamo dare il massimo per i nostri obiettivi. Può sembrare un’impresa ma ci dobbiamo credere al cento per cento".