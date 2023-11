Cade, per la prima volta in questo campionato, il Milan Under 19 di Ignazio Abate, che esce sconfitto per 2-1 dal campo dell'Empoli. I toscani indirizzano il match nel primo tempo, chiuso avanti di due gol grazie alle realizzazioni di Riccardo Fini e Giacomo Corona. Inutile la rete rossonera arrivata nella ripresa grazie a Mattia Liberali. Dopo questa sconfitta, il Milan perde la vetta della classifica del campionato Primavera 1 a vantaggio dell'Inter, ora prima da sola a quota 23 punti grazie al successo odierno contro il Genoa.