Con il punto d'oro messo in tasca grazie allo 0-0 imposto al Lecce capolista, l'Inter Primavera farà visita sabato pomeriggio all'Atalanta per la 23esima giornata del campionato di categoria. Sul campo del 'centro sportivo Bortolotti' di Ciserano, i campioni d'Italia cercano il sesto risultato utile consecutivo considerando tutte le competizioni. Il fischio d'inizio è fissato per le 13, la diretta testuale del match come al solito la trovate su FcIN.