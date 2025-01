Un orario a dir poco insolito per quella che sarà la sfida di cartello della 19esima giornata del campionato Primavera 1, che metterà di fronte Inter e Sassuolo al Konami Youth Tranining Centre: il match andrà infatti in scena lunedì prossimo, 13 gennaio, alle ore 18. Per la gara tra i nerazzurri di Andrea Zanchetta e la capolista del torneo è stato designato come arbitro il varesino Andrea Calzavara, che avrà come assistenti Antonino Junior Palla di Catania e Mario Chichi di Palermo.