La Roma Primavera torna ad un'incollatura dall'Inter. La formazione giallorossa si è imposta quest'oggi per 4-1 sul Verona portando ad un solo punto il distacco dai nerazzurri di Cristian Chivu. Soddidfazione legittima per il tecnico Federico Guidi, che a fine gara parla così ai canali ufficiali del club: "C'è grande soddisfazione perché, come ho detto molte volte ai ragazzi in questi giorni, era per noi un test molto probante. Oggi, la squadra si è espressa veramente in maniera bella, ha dato seguito alle prestazioni che sta facendo nell'ultimo periodo. Anche oggi abbiamo creato tantissime occasioni da gol. Quindi, c'è grande soddisfazione. Vedo anche i tanti miglioramenti dei ragazzi che magari, all'inizio della stagione, erano leggermente più indietro e che invece stanno crescendo in maniera esponenziale. Oggi, sono contento di tutto".

Bellissimo anche l'abbraccio dopo il gol di Cherubini.

"Sì, quella è stata una forte emozione: ci tenevano a farmi un regalo dopo avere perso mia mamma pochi giorni fa. E i ragazzi erano sensibili. Questo mi fa un grande piacere, perché sono attaccati a noi. È stata una forte emozione, li ringrazio, ma non ce n'era bisogno, perché so quanto tengano a me, allo staff, alla maglia che indossano, al lavoro che fanno. Sono ragazzi eccezionali. Sono fortunato ad allenarli".