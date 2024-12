Controsorpasso Sassuolo nella classifica del campionato Primavera 1. I campioni d'Italia di categoria, reduci dall'eliminazione nella fase campioni di Youth League per mano del Betis, hanno battuto infatti per 2-0 la Fiorentina nel big match della quindicesima giornata grazie alle reti di Amoako Minta e di Kevin Leone e si riportano in vetta a quota 31, scavalcando il terzetto composto dai viola, dall'Inter di Andrea Zanchetta e dalla Roma.