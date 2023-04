Subito dopo Inter-Lazio di campionato, domenica andrà in scena l'Under 19 di Cristian Chivu impegnata in casa dell'Udinese alle ore 15. L'arbitro designato per il match tra friulani e nerazzurri è Aleksandar Djurdjevic, della sezione di Trieste, che avrà l'assistenza di Daniele Sbardella di Belluno e Nidaa Hader di Ravenna.