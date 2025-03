Una nuova, prestigiosa esperienza internazionale vedrà protagonista il settore giovanile nerazzurro: la squadra Under 18 dell'Inter allenata da Benito Carbone parteciperà a un torneo internazionale riservato alla categoria negli Stati Uniti d'America: la GA Cup organizzata da MLS, la lega professionistica del calcio statunitense, che si disputerà alla IMG Academy di Bradenton, in Florida. La GA Cup, fondata nel 2007, inizierà il prossimo 12 aprile e vedrà affrontarsi 40 squadre giovanili della categoria Under 18 provenienti da tutto il mondo.

I nerazzurri, come tutte le altre formazioni, giocheranno in totale 7 partite tra fase a gironi e fase ad eliminazione diretta. Nelle prime giornate del torneo, tra il 12 e il 14 aprile, si svolgeranno i match dei gruppi di qualificazione: ogni squadra giocherà tre partite composte da due tempi di 30': in caso di parità si procederà a una serie di tiri di rigore per stabilire un vincitore. Dopo la prima fase, tra il 16 e il 20 aprile, le migliori 16 squadre dei gironi si affronteranno nel Championship Bracket, mentre le formazioni tra la 17 e la 32 posizione giocheranno nel Premier Bracket. Le ultime 8 parteciperanno al Consolation Group, mentre le squadre sconfitte nella fase ad eliminazione diretta giocheranno dei match d'esibizione. Solo la finalissima del torneo avrà un regolamento diverso, con due tempi da 35' e in caso di parità due supplementari da 5' prima di procedere con la serie dei tiri di rigore.