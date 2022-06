Il Modena sta attendendo notizie dall’Inter sul fronte Fabio Abiuso, vicecapocannoniere della Primavera di Chivu che si è laureata campione d'Italia battendo la Roma in finale. Domani alle 19, ricorda la Gazzetta di Modena, è fissata la deadline per i riscatti, ma da Milano non sono stati ancora mossi passi ufficiali per l'acquisto dell'attaccante che - da quel che trapela - i nerazzurri vorrebbero tenere.