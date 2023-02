Mercoledì pomeriggio, nuovo impegno per l'Inter Under 19 di Cristian Chivu che scende in campo per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera contro la Sampdoria con calcio d'inizio alle 14.15. Designato l'arbitro dell'incontro: fischietto affidato a Claudio Petrella di Viterbo, che avrà come assistenti Egidio Marchetti di Trento e Marat Ivanavich Fiore di Genova.